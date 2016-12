Liguria: cartolina da record, da Laigueglia a Rapallo in 59 anni

13:05 - Una cartolina fantasma ha vagato per 59 anni per la riviera ligure prima di arrivare a destinazione, probabilmente abbandonata in qualche ufficio postale o sul fondo di un sacco. Spedita da Laigueglia il 28 dicembre 1955, è stata recapitata all'hotel Canali di Rapallo soltanto adesso. Il mittente è una certa signora Sofia, che scrive all’amica Anna Poggi per farle gli auguri per l’anno nuovo che stava per iniziare.

Un viaggio da record, negativo, per percorrere appena 129 chilometri di Liguria. Dalle Poste fanno sapere che sulla vicenda sono già in corso le opportune verifiche.



Lo stupefatto titolare dell'hotel Canali che si è visto recapitare la missiva, dopo le battute sulla velocità del nostro servizio postale, ha lanciato un appello affinché i parenti di Anna Poggi vengano a prendere la cartolina e a riappropriarsi di una preziosa testimonianza di amicizia.