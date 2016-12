Lega, Umberto Bossi e Francesco Belsito rinviati a giudizio

Umberto Bossi e Francesco Belsito sono stati rinviati a giudizio per la presunta truffa sui rimborsi elettorali ai danni dello Stato da circa 40 milioni di euro. Per l'ex tesoriere del Carroccio c'è anche l'accusa di appropriazione indebita aggravata: si sarebbe impossessato della somma complessiva di 5,7 milioni di euro dal conto corrente del partito per fare investimenti a Cipro e in Tanzania tra titoli e diamanti. Il processo inizia il 23 settembre.