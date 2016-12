Lasciano bimbo in auto, arrestati

Hanno lasciato il figlio di due anni e mezzo per due ore chiuso in auto sotto il sole e sono stati arrestati dalla polizia per maltrattamento di minore. E' accaduto al terminal traghetti del porto di Genova dove marito e moglie, due tunisini di 50 e 43 anni, hanno abbandonato il piccolo in macchina per andare al bar con gli altri due figli più grandi. Soccorso all'ospedale Gaslini, al bimbo è stato riscontrato un inizio di disidratazione.