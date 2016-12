Ladro in fuga travolge pensionata

Una pensionata di 76 anni è ricoverata in osservazione al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova dopo essere stata travolta da un ladro inseguito da una pattuglia di carabinieri. L'anziana ha riportato un trauma cranico ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Il malvivente è riuscito a fuggire tra i vicoli, si cerca un giovane nordafricano. I militari hanno recuperato una borsa lanciata dall'uomo con all'interno tre cellulari rubati.