La Spezia,salvi rocciatori bloccati

Difficile intervento in parete da parte del Soccorso alpino della Spezia la notte scorsa nella palestra di roccia del Muzzerone. Quattro alpinisti di Milano sono rimasti bloccati a 200 metri a picco sul mare in parete per una corda che si è incastrata. Sul posto il soccorso alpino della Spezia, Vvf e un elicottero della Guardia Costiera che con i visori notturni ha localizzato gli alpinisti e portati in salvo dopo due ore di lavoro.