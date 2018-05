La Spezia, operaio muore in cantiere navale: schiacciato da lastra

L'operaio stava lavorando all'ampliamento di una banchina portuale all'interno dei cantieri Antonini, al Muggiano della Spezia, quando sarebbe stato travolto da una pesante lastra di metallo caduta da una gru.



Proclamato sciopero - I sindacati confederali della Spezia hanno proclamato lo sciopero generale di otto ore per protestare contro l'ennesima morte sul lavoro. Lo sciopero riguarda tutte le categorie eccetto i dipendenti pubblici perché non ci sono i tempi di legge per indirlo. Durante lo sciopero non è esclusa una manifestazione e un presidio di protesta.