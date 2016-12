La Spezia, lite coi buttafuori: ricoverato in prognosi riservata

Un uomo di 43 anni è ricoverato in prognosi riservata mentre il fratello guarirà in 25 giorni: è il bilancio di una lite avvenuta nella discoteca Papilio de La Spezia dove si sono fronteggiati due di quattro fratelli e due buttafuori. La dinamica dei fatti è in corso di accertamento, ma secondo la polizia un diverbio avrebbe fatto scattare la rissa con i due fratelli forse ubriachi. Il questore ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni.