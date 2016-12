La Spezia, esplosione in un hotel a Porto Venere: due feriti

Un'esplosione, forse provocata dallo scoppio di una bombola di cloro, è avvenuta in un hotel della baia di Porto Venere (La Spezia). Due le persone ferite e ricoverate in codice rosso: sono il direttore dell'albergo e il suo assistente. Alcune persone sono rimaste intossicate. L'emergenza per i fumi di cloro dispersisi dopo l'esplosione è invece rientrata anche grazie alla brezza. L'area è stata isolata a scopo precauzionale.