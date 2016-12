La Spezia, dà fuoco alla casa e si suicida: all'interno ordigni-trappola per fare strage

Nella casa, come riporta La Nazione, c'erano 180 litri di liquido infiammabile sistemato in almeno 70 contenitori (aperti e sigillati). A fianco di porte e finestre l'uomo aveva posizionato vari ordigni e, per alimentare la devastazione, aveva sistemato manciate di pallini di piombo in alcune bottiglie. Sono state trovate anche canule di zolfo, capaci di produrre ulteriore fumo irritante per alimentare l'inferno.



"E' stata evitata una strage", ha confermato il pm Federica Mariucci che coordina le indagini. Si sta cercando di capire il movente che ha spinto il 61enne ad organizzare il suo piano diabolico di devastazione in stile kamikaze. Nelle stanze sono state trovate anche alcune scritte probabilmente legate al satanismo. Tempo prima, sul davanzale della casa, erano state viste sculture a forma di teschio.