L'entroterra ligure devastato dall'alluvione: Montoggio il paese più colpito

"La prima stima dei danni pubblici dell'alluvione è di 200 milioni di euro". Lo ha detto il governatore ligure, Claudio Burlando, in visita a Montoggio, il paese dell'entroterra più colpito. Per affrontare la situazione, la Regione Liguria ha chiesto lo stato di emergenza, come confermato dall'assessore alla Protezione civile, Raffaella Paita.