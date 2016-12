L'acqua invade Genova: un disperso Sale lago Orta, evacuato ospedale

Allerta maltempo in tutto il Nord Italia, flagellato da abbondanti piogge: colpita soprattutto la Liguria. Nel ponente genovese è esondato il torrente Cerusa mentre un uomo è disperso. A Sestri black out elettrico. L'assessore Raffaella Paita: "Per la regione è una catastrofe". Anche Piemonte e Lombardia in tilt: a Milano esondati il Seveso e il Lambro, famiglie evacuate nel Torinese. Il lago Orta cresce: evacuato l'ospedale di Omegna.

23:42 Lago Orta cresce, evacuato ospedale di Omegna

E' in corso l'evacuazione dei pazienti dell'ospedale di Omegna (Verbania), sul lago d'Orta, per il timore di allagamenti. Lo rende noto la Protezione civile regionale, precisando che la decisione e' stata presa a livello precauzionale perché le acque del lago stanno salendo. In crescita, sempre in provincia di Verbania, anche le acque del lago Maggiore.

22:56 Milano, binari stazione Garibaldi allagati

Il sottopasso e alcuni binari della stazione Garibaldi, a Milano, sono allagati a causa della violenta pioggia. In via Pepe, dove alcuni giorni fa i passeggeri in transito hanno assistito a una vera cascata, si è ripetuto lo stesso problema ed è stato chiuso il passaggio abbassando le saracinesche. La Protezione civile sta provvedendo a svuotare la strada con un'idrovora e sta depositando sacchi di sabbia.

22:11 Genova, proseguono le ricerche del disperso

Proseguono, nonostante il buio, le ricerche di Luciano Balestrero, scomparso dopo che la piena di un torrente a Serra Riccò ha travolto la sua auto parcheggiata lungo il greto: l'uomo aveva deciso di spostarla.

22:10 Genova, disagi in porto su Concordia vento 65 nodi

Il maltempo ha creato disagi anche al porto che comunque ha retto l'ondata della perturbazione caratterizzata dalla tromba d'aria che in mattinata ha colpito le banchine tra Prà e Voltri. Sul relitto di Concordia ha soffiato un vento a 65 nodi, senza causare problemi.

20:57 Liguria, circolano treni Genova-Torino-Milano

E' ripresa intorno la circolazione ferroviaria sulle linee Genova-Milano e Genova-Torino: sono operativi due dei quattro binari, uno sulla linea principale via Giovi (via Mignanego) ed uno sulla linea dei Giovi (via Busalla).

20:39 Prefettura Lodi: non usate l'auto

Il centro di coordinamento soccorsi attivato in Prefettura a Lodi consiglia "vivamente di usare le auto solo in casi strettamente necessari" a causa del maltempo e delle condizioni del traffico. In particolare a Lodi e' stata interrotta un tratto della strada provinciale per Zelo Buon Persico sin dal tratto di Lodi San Grato.(

20:18 Maltempo, allerta per il Po

20:04 Alessandria, Bormida a livello storico

Ha superato i nove metri il Bormida ad Alessandria. Il livello del fiume, rende noto la Protezione civile, non era mai stato così alto. Il ponte sulla provinciale 10, alle porte della città, continua a restare chiuso. Le piogge sono in diminuzione.

19:59 Piena Po nel Mantovano, 120 evacuati

Sta passando nel Mantovano la piena del fiume Po. Secondo l'ultimo bollettino della prefettura, il livello del fiume è stabile sugli 8 metri a Borgoforte, mentre sono 120 le persone raggiunte da ordinanza di sgombero perché residente nella golena

19:45 Identificato disperso, è un pensionato genovese

E' stato identificato in Luciano Balestrero, 67 anni, commesso comunale in pensione, il disperso nell'onda di piena del torrente Riccò. L'uomo è residente a Genova Voltri ma risulta domiciliato a Serra Riccò.

19:18 Alessandria, tre persone bloccate in auto: salve

Sono state salvate dai vigili del fuoco quando l'acqua stava per sommergere l'auto in cui si trovavano. Tre persone hanno rischiato di annegare, tra Villa del Foro e Oviglio, alle porte di Alessandria. Per soccorrerle lungo la strada ormai allagata, i vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo anfibio.

19:16 Torino, il Po lambisce i murazzi

Per effetto delle piogge di questi giorni, anche a Torino è cresciuto il livello del Po: le acque sono giunte a lambire, senza comunque invaderlo, il marciapiede dei Murazzi, l'ottocentesco complesso architettonico che forma l'argine sinistro del fiume nel tratto che percorre il centro storico della città. Alla centrale operativa della polizia municipale informano che la situazione è sotto controllo.

A causa delle forti piogge a Milano si sono registrate delle interruzioni di elettricità in abitazioni di alcune vie della citta'. Lo ha comunicato A2A precisando che i tecnici della società stanno intervenendo nelle zone interessate, mentre sul profilo twitter del Comune è riportato che per il ripristino i tempi potranno allungarsi a causa dell'allagamento di alcune centraline.

18:34 Milano, black out in alcune vie

A causa delle forti piogge a Milano si sono registrate delle interruzioni in abitazioni di alcune vie della città. Lo comunica A2A sulla sua pagina facebook precisando che i tecnici della società stanno intervenendo nelle zone interessate, mentre sul profilo twitter del Comune è riportato che per il ripristino i tempi potranno allungarsi a causa dell'allagamento di alcune centraline. Le vie in cui la corrente manca sono via Leonardo Bistolfi, via Camillo e Otto Cima, via Padre Giuliani Reginaldo, via Riccardo Pitteri, viale Sarca civico 2, via Silvio Zambaldi.

18:12 Italia-Croazia, gara forse sarà rinviata

"Se il campo resta in queste condizioni la gara sarà posticipata perché la palla non rimbalza". Così il ct della Croazia Niko Kovac alla vigilia della sfida di qualificazione per l'Europeo con l'Italia, in programma a Milano, dove si stanno abbattendo forti temporali. Le due squadre non svolgeranno la rifinitura a San Siro e si valuta se e dove potranno allenarsi.