Iraniani avevano contatti a Genova

Hanno incontrato qualcuno a Genova i due fratelli iraniani, Karim e Shahad El Kunani, arrestati all'aeroporto il 31 dicembre mentre cercavano di imbarcarsi su un volo per Londra con falsi documenti belgi. E' quanto risulta dalle riprese delle telecamere del centro storico della città. Sembra dunque confermata l'ipotesi che i due non fossero a Genova per caso, ma avessero dei contatti. Esclusi per ora collegamenti con il caso dei tre libici.