Incidente in giardino, bimbo grave

23:48 - Un bambino di otto anni è stato colpito da un oggetto partito da una macchina agricola ed è stato trasportato in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell'ospedale Gaslini di Genova. L'incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, è avvenuto in un giardino di una villetta al confine tra i Comuni di Ceranesi e Campomorone in Valpolcevera. Il piccolo è stato poi trasferito d'urgenza nel nosocomio di Quarto, dove è in coma farmacologico.