Incendio in una casa riposo nel Savonese: un morto e 14 intossicati

Un anziano è morto ed altre 14 persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato in una casa di riposo di Finale Ligure, in provincia di Savona. Le fiamme, scoppiate all'interno della stanza dell'uomo, hanno sprigionato una densa nuvola di fumo che ha invaso tutto il quarto piano della struttura. A causare il rogo potrebbe essere stata una sigaretta lasciata inavvertitamente accesa proprio dalla vittima.