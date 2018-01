Incendio in un deposito rifiuti nel Savonese: allarme nube tossica

Un incendio è divampato in alcuni capannoni dell'azienda Fg Riciclaggi di Cairo Montenotte (Savona). La ditta opera nel settore del riciclo rifiuti. A bruciare sarebbero due capannoni adibiti allo stoccaggio di materiale legnoso, di plastica e di pneumatici. Cresce il timore tra gli abitanti per la densa colonna di fumo nero e per il forte odore acre sprigionati dal rogo dei depositi. Sul posto i vigili del fuoco e volontari della protezione civile.