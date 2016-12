Incendi, case evacuate nel Savonese

Un incendio è divampato sulle alture alle spalle di Noli, in provincia di Savona. Alcune case sono state evacuate a scopo precauzionale mentre i vigili del fuoco hanno soccorso un'anziana in un'abitazione posta in un punto particolarmente impervio. In zona operano due elicotteri ed è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair e di un mezzo antincendio da Torino. A complicare le operazioni il vento che alimenta le fiamme.