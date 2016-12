Imperia, tradita da una "spia" la pm che elogiava la bellezza di Gabriel Garko su Facebook

Punita per aver detto ciò che pensano milioni di donne italiane: è questa l'imbarazzante situazione che sta vivendo la pm Barbara Bresci, alla quale era toccato indagare sull'esplosione della villetta di Sanremo in cui alloggiava Gabriel Garko prima del Festival. A tradirla, una "spia" che avrebbe diffuso i suoi commenti su Facebook dove si era lasciata andare ad apprezzamenti sull'attore, parte offesa nell'inchiesta in corso.