Imperia, segrega la madre per 8 anni: arrestato un sanremese

La polizia di Imperia ha arrestato un giovane sanremese di 21 anni con l'accusa di aver segregato e maltrattato la propria madre per 8 anni. "Dammi ancora dei soldi, quelli di papa' non mi bastano; se non me li dai ti taglio la gola e ti appendo al cancello", diceva il ragazzo alla donna. Una situazione di emarginazione, umiliazioni, violenze verbali e fisiche iniziate quando il ragazzo aveva solo 13 anni e che avvenivano anche davanti al padre.