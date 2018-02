Imperia, incendio in un appartamento: evacuata una palazzina

Una palazzina di Imperia è stata evacuata dopo lo scoppio di un incendio in un appartamento. Non si registrano feriti o intossicati, mentre i danni sono molto ingenti e, oltre all'alloggio da cui sono partite le fiamme, potrebbe essere dichiarato inagibile anche l'appartamento al piano superiore. Al momento restano imprecisate le cause del rogo, forse legate a un cortocircuito causato da qualche elettrodomestico.