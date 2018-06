Imperia, ha malore durante un'immersione: muore subacquea 50enne

Sott'acqua ad Aguilas

Una subacquea, di circa 50 anni, è morta dopo un'immersione in mare a Capo Nero a Sanremo (Imperia) in una zona in cui il fondale supera i 30 metri di profondità. La donna ha avuto un malore mentre era in acqua. Ad accorgersi del suo stato e allertare i soccorsi è stato il sub che la accompagnava.