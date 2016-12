Ilva Genova, tolto il blocco stradale Mercoledì un altro maxi-sciopero

Dopo la rimozione del blocco, i 400 lavoratori dello stabilimento coinvolti sono tornati in fabbrica. E intanto la Fiom Cgil si prepara allo sciopero generale di tutti i metalmeccanici genovesi proclamato per mercoledì in segno di solidarietà con gli addetti dell'Ilva, che contestano la messa in discussione dell'accordo di programma del 2005 che garantiva il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità di reddito per i dipendenti dell'azienda.



I metalmeccanici della Cgil hanno indetto per mercoledì un nuovo corteo che raggiungerà la prefettura del capoluogo ligure per chiedere la partecipazione del ministro dello Sviluppo economico o di un altro rappresentante del governo alla riunione del collegio di vigilanza sull'accordo di programma del 4 febbraio a Roma.