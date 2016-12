Ilva Genova, 200 lavoratori occupano lo stabilimento per protesta

L'assemblea dei lavoratori dell' Ilva di Genova , convocata da Fiom e Failms, ha deciso l' occupazione della fabbrica . Circa 200 lavoratori sono poi scesi in strada e stanno effettuando un blocco stradale in via Cornigliano nei pressi della stazione. Sono stati incendiati diversi copertoni mentre un cassonetto è stato rovesciato in strada. La strada è stata chiusa al traffico.

"I lavoratori - spiega il segretario genovese della Fiom, Bruno Manganaro - hanno votato l'assemblea permanente in fabbrica a tempo indeterminato quindi sono fermi tutti gli impianti. Siamo usciti in strada per chiedere un incontro vero con il governo alla presenza di un ministro e non con dei tecnici come ci stanno annunciando i fax e le lettere di queste ore".



"Chiediamo - sottolineato Manganaro - il rispetto dell'accordo di programma ma sappiamo che il governo non lo vuol rispettare perché c'è la procedura di vendita. Il messaggio che manda è che nella procedura di vendita vuole avere le mani libere, non vuole creare nessun vincolo ai privati. Lo sta facendo con noi ma lo farà anche a Taranto e a Novi Ligure quindi spero che anche i lavoratori di Taranto e Novi capiscano che ci stanno prendendo in giro".