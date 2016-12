Genova, viaggia contromano in autostrada per 8 km

Alle 8.30, G.P., 47 anni di Genova, è entrato con la sua moto al casello A12 di Nervi per dirigersi, contromano, verso Genova. Il motociclista ha proseguito nella sua folle corsa senza provocare incidenti, e anche grazie al traffico poco intenso gli automobilisti sono riusciti ad evitarlo.

Il 47enne è stato fermato dalla Polizia all'altezza del casello di Genova Est. In evidente stato confusionale, ha abbracciato gli agenti e ha tentato di salire sul cofano delle auto, prima dell'arrivo dell'ambulanza per il ricovero in psichiatria. L'uomo vive con la madre anziana e da tempo è in cura a causa di problemi psichiatrici, ma aveva la patente (ora sospesa) per guidare la moto.