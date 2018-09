Genova, via libera della procura ai sensori per monitorare il ponte

La procura di Genova ha dato il nulla osta per partire con le operazioni di installazione dei sensori utili per il monitoraggio dei monconi del ponte Morandi. Il sostituto procuratore Stefano Terrile lo ha comunicato al commissario per l'emergenza di ponte Morandi, Giovanni Toti. Era un passaggio indispensabile per far partire i lavori. La commissione tecnica ha già individuato la ditta.