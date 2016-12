Genova, uomo trovato morto in casa: era ferito alla testa

Un uomo di 34 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Genova. La polizia non esclude che possa essere stato vittima di un omicidio. Il corpo del 34enne, di origine ecuadoriana, infatti, era avvolto in una coperta e ricoperto di sangue con una ferita alla testa. L'allarme è stato lanciata da un'amica che da alcuni giorni non riusciva a contattarlo.