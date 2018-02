Genova: uomo armato nei pressi dello stadio, fermato un albanese

E' entrato con una pistola in un palazzo nei pressi dello stadio Ferraris di Genova, ma è stato neutralizzato e fermato. L'allarme era scattato tra le pattuglie della polizia per un albanese di 26 anni, che è stato poi portato in questura. Nell'abitazione in cui l'uomo è stato bloccato c'era una pistola lanciarazzi, al vaglio degli esperti della scientifica. Sembra che il giovane abbia negato di aver impugnato l'arma per minacciare una persona.