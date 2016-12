Genova, una temperatura da recordCon 38° giornata più calda della storia

Venerdì 7 agosto 2015 sarà una data da ricordare per Genova. Nel pomeriggio infatti sotto la Lanterna sono stati raggiunti i 38 gradi. Si tratta del record assoluto per la città. Stracciato, dunque, di oltre un grado il vecchio primato assoluto di 36,8 gradi dell'estate 2010, registrato in luglio; complice il vento da terra che ha bloccato la brezza di mare incanalando l'aria bollente della rovente Pianura Padana verso le Riviere.