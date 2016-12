Genova, un solo preside per 18 scuole: un "esercito" di scolari dalla Primaria alle superiori

Glauco Berrettoni, dirigente scolastico, a breve stabilirà un record: guidare 18 plessi sparsi nell'ex provincia di Genova, per un migliaio di studenti complessivi, dai 3 ai 19 anni. Le scuole appartengono a sette diversi Comuni dell'area del capoluogo ligure, ma Berrettoni non si è tirato indietro e ha accettato l'incarico. La categoria dei dirigenti ha infatti un'età media avanzata e, a causa della mancanza di turn over e dei pensionamenti, la lista dei presidi si è assottigliata sensibilmente.