11 ottobre 2014 Genova, un sabato mattina tra fango e pala Dopo l'alluvione ci si rimbocca le maniche Auto sepolte e strade inutilizzabili: i cittadini del capoluogo si danno da fare per cercare di riportare la città alla normalità Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

15:11 - Fango ovunque, strade inutilizzabili, automobili sepolte. Ancora un risveglio difficile per i cittadini di Genova. Che, però, non si perdono d'animo e, pala in mano, si rimboccano le maniche nel tentativo di riportare al più presto il capoluogo alla normalità.