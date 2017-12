Genova, un morto e un ferito grave in incidente su chiatta in mare

Una persona è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un incidente a bordo di una chiatta in mare a Lavagna, nel Genovese. I due erano impegnati, insieme ad altri lavoratori, tra i quali alcuni sub, nel riposizionamento di alcune vasche dopo la mareggiata che nei giorni scorsi ha colpito la zona. L'uomo ferito, 27 anni, ha riportato gravi amputazioni e lesioni al torace e rischia la vita.