Genova, uccide la moglie dopo una lite e chiama il 113: "Voleva lasciarmi"

Omicidio per gelosia in un'abitazione di via Toscanelli a Sestri Ponente, a Genova: un uomo di 64 anni ha ammazzato la moglie di 59 anni con alcuni colpi di pistola, poi ha telefonato al 113 e ha confessato. "Voleva lasciarmi, ho perso la testa" ha sussurrato come in tranche. L'uomo, Ciro Vitiello, incensurato, è stato arrestato per omicidio.