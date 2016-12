Genova, ubriaco finisce sotto un treno: salvo per miracolo

Sono immagini che lasciano senza parole, ma fortunatamente questa vicenda, accaduta sulla linea ferroviaria Genova-Savona, si chiude con un lieto fine. Il video è stato diffuso dalla polizia dello scalo di Pegli: si vede un uomo, un 50enne marocchino senza fissa dimora, che in preda ai fumi dell'alcol scende su un binario mentre è in arrivo una locomotiva. Resta impietrito davanti ai fari del treno, prima di svenire, mentre il macchinista attiva il freno d'emergenza. Quest'azione disperata non evita, però, l'investimento.

La storia ha il sapore del miracolo: l'uomo investito e trascinato dal treno è salvo e si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale. Non è in pericolo di vita, assicurano i sanitari, ma probabilmente non ricorderà la brutta avventura.