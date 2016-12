00:00 - Il corpo carbonizzato di un uomo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere un incendio che ha distrutto una baracca annessa a un camper a Sestri Levante, in provincia di Genova. Non è ancora quindi possibile stabilire se la morte sia dovuta a un incidente o a un'altra causa. Sul posto i carabinieri.