00:52 - Momenti di paura quando il traghetto "Bithia" della Tirrenia, diretto a Olbia in Sardegna e in manovra di partenza dal porto di Genova, ha urtato la banchina. I danni riportati sono lievi. Non si registrano feriti tra i 400 passeggeri a bordo che hanno avvertito l'urto. Il traghetto, che è stato scortato da due rimorchiatori su disposizione della Capitaneria, ha accumulato 4 ore di ritardo