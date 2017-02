Genova, tensione per convegno ultradestra: minacce da centri sociali

Manichini di carta impiccati a testa in giù e le scritte "Più fasci appesi" e "Non faremo prigionieri" sono comparsi la scorsa notte a Genova. L'azione, forse di gruppi antagonisti o di aderenti a centri sociali, è da mettere in relazione al convegno delle forze europee di ultradestra che si terrà in città nel pomeriggio. A scoprire i manichini è stata la polizia che è stata oggetto di lancio di alcuni fumogeni da parte di alcune persone poi fuggite.