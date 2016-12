Genova, tabaccaio picchiato durante una rapina: tre arresti

Rapina violenta a Prà (Genova), ai danni di un tabaccaio. Due uomini sono entrati nel negozio col volto coperto e le pistole in pugno e hanno minacciato il titolare per farsi consegnare tutto l'incasso. Al rifiuto della vittima, i due lo hanno picchiato e sono riusciti a portare via duemila euro. Poi sono scappati a bordo di una macchina in cui li aspettava un complice. I tre, tutti italiani, sono stati arrestati dopo poche ore.