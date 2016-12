Genova, sub muore in esplorazione

11:10 - Un sub è morto al largo di Arenzano (Genova) dopo una immersione per esplorare la petroliera Haven. Altri due sub sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenute le vedette della Capitaneria di porto, che hanno recuperato i tre riportandoli in banchina e il personale del 118. Ad aprile aveva perso la vita, sempre dopo un'immersione per vedere il relitto, un sub svizzero di 34 anni.

