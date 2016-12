Genova, stalker contro i compagni di liceo per vendetta

Lettere e minacce, prima via posta con busta e francobollo, poi, con l'avvento dei social network, via web. Un piano che prendeva di mira i singoli compagni di classe di prima liceo che 10 anni fa l'avevano emarginata. E in dieci anni vendetta e rancore erano aumentati fino a sfociare nelle molestie e nei dispetti via Facebook e chat. Ad architettare il tutto una genovese di 23 anni, scoperta dopo una denuncia per stalking.