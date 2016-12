Genova, sindaco e Capitaneria: "Non è finito in mare altro petrolio"

Il cedimento della diga creata sul torrente Polcevera, a Genova, per contenere il greggio fuoriuscito dall'oleodotto Iplom, "non ha determinato una maggiore fuoriuscita di greggio in mare". Lo assicurano la Capitaneria di porto e il sindaco della città, Marco Doria. Intanto, per fronteggiare l'allarme, il ministero dell'Ambiente ha disposto l'invio di due imbarcazioni della flotta Castalia dotate di attrezzature anti inquinamento.