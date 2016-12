Genova,rogo in casa: 2 intossicati

10:02 - Rogo nella notte in un appartamento a Sampierdarena, a Genova. Madre e figlio, di 39 e 15 anni, sono rimasti intossicati e sono stati ricoverati per precauzione all'ospedale Villa Scassi. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite verso le 2:30 dall'ingresso della casa bruciando parte dell'arredamento. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, la polizia e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause.