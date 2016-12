Genova, rissa in strada per ragazza

Regolamento di conti per una ragazza in pieno giorno, finito a cazzotti. E' successo a Genova, quartiere Sampierdarena. Ad avere la peggio un ragazzo albanese di 20 anni, ferito al volto con un tirapugni. Il suo rivale, un connazionale di 32 anni, è stato denunciato per lesioni. Alcuni passanti hanno avvisato la polizia. Sul posto gli agenti delle volanti hanno separato i due contendenti. La vittima è stata medicata all'ospedale Villa Scassi.