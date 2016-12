Genova, resta allerta. Tasse sospese Sindaco: "Posso anche dimettermi"

Resta preoccupante per le pessime previsioni meteo la situazione a Genova e nei comuni vicini, colpiti dall'alluvione. Sale il bilancio dei danni, stimati in 300 milioni di euro. Allerta massima fino a lunedì con le scuole che resteranno ancora chiuse. Barricate in strada per protestare contro il ritardo dei soccorsi. Contestato il sindaco Doria che replica: "Se le mie dimissioni servissero, sono pronto a darle subito". Sospeso per i cittadini il pagamento di Tasi, Imu e Tari.

22:05 Altre 60 persone sfollate a San Quirico

Altre sessanta persone sono state sfollate questa sera in via San Quirico in Valpolcevera a causa di un muraglione pericolante che minacciava tre palazzine. La decisione è stata presa dai vigili del fuoco in collaborazione con la protezione civile.

18:50 Al lavoro 250 vigili del fuoco

Sono 250 i vigili del fuoco ancora al lavoro sul territorio genovese, 110 i mezzi di soccorso impiegati. Dall'inizio dell'emergenza sono state oltre 600 le operazioni portate a termine, mentre prosegue il soccorso alla popolazione colpita dall'alluvione del 9 ottobre. E' l'ultimo bilancio degli interventi fornito dal Dipartimento dei vigili del fuoco.

18:13 Organizzata #orabasta, marcia di protesta

Al grido di #orabasta un gruppo di 10mila cittadini genovesi ha fissato via facebook per martedì 21 ottobre alle 13 una marcia di protesta verso la sede del Comune "per manifestare lo sdegno contro una classe politica incapace di prevenire il disastro dell'alluvione". "Sarà una manifestazione civile, pacifica e apartitica - spiegano in un comunicato - E' stato scelto il martedì perché chiederemo di assistere al consiglio comunale... e consegneremo, tramite una delegazione, un documento che avanzerà le nostre richieste di dimissioni e le nostre proposte". Il corteo partirà da Piazza della Vittoria per marciare fino a Palazzo Tursi, sede del Comune, "lungo le strade di una città ripulita, ancora una volta, da migliaia di volontari e ragazzi".

17:47 Tensione tra "angeli del fango" e polizia

Momenti di tensione tra alcuni "angeli del fango" e agenti della polizia in corso Buenos Aires, uno dei luoghi più colpiti dall'alluvione. Un gruppo di volontari avrebbe deriso e offeso alcuni agenti che stavano passando invitandoli "a sporcarsi la divisa" e "venire a spalare il fango". Ne sarebbe nato un parapiglia e la polizia avrebbe chiesto rinforzi. Sul posto è intervenuto anche il reparto mobile. Alcuni volontari sono stati identificati, ma non risultano feriti o denunciati.

17:33 Renzi: "Intervenire ma non quando ci sono i titoloni"

Sull'alluvione a Genova e sulle polemiche per le responsabilità interviene anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il quale, con un post su Facebook, sottolinea che ora "tutti a strapparsi le vesti. Ma del dissesto bisogna occuparsi quando non ne parla nessuno, non quando ci sono i titoloni in prima pagina". Quindi "se vogliamo essere seri l'unica soluzione è spendere nei prossimi mesi i due miliardi non spesi per i ritardi burocratici". IL POST INTEGRALE

17:32 Massimo rischio idrogeologico fino a lunedì

Ancora rischio idrogeologico al massimo livello (criticità rossa) per la Liguria domenica e lunedì. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile, che prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su diverse regioni del Nord e "con quantitativi localmente molto elevati" sulla Liguria centro-orientale.

16:25 Gabrielli: meglio i volontari dell'esercito

"Ho grande considerazione delle Forze Armate, cresciute nel tempo. I nostri militari sono diventati professionisti della sicurezza. Abbiamo di converso un esercito di volontari, organizzati e formati, di Protezione Civile". Così il prefetto Franco Gabrielli a chi gli chiede dell'utilizzo dell'esercito a Genova. "Sono stato lì ieri e ho detto a chiare lettere se ci fosse bisogno dell'intervento nazionale perché ho migliaia di volontari che scalpitano per raggiungere le zone alluvionate".

14:56 Burlando: "Pronto ad affidare le opere"

"Se ricevo il via libera dall'Avvocatura dello Stato e dal governo, io in pochi giorni affido l'opera per la messa in sicurezza del Bisagno". Lo ha detto il presidente della Regione Claudio Burlando annunciando la volontà di forzare la mano per superare i contenziosi per il rifacimento della copertura del torrente che da anni provoca danni e lutti.

14:54 Il sindaco al governo: "Sospendere i tributi"

"Oltre alla sospensione delle imposte comunali, "credo sarebbe opportuno che vengano sospese anche le altre imposte, quelle non comunali, che gravano su coloro che sono stati danneggiati dall'alluvione: esattamente così come è stato fatto con decreti specifici del governo per i terremotati". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Doria.

14:26 Gabrielli: "Lo Stato non sa difenderci"

13:50 Genova, sospese Tasi, Imu e Tari

Il Comune di Genova ha deciso di sospendere il pagamento di Tasi, Imu e Tari per i suoi cittadini. L'annuncio è stato dato dal sindaco di Genova Marco Doria.

13:48 Dimissioni, Doria: "Posso anche pensarci"

"Le dimissioni? posso anche pensarci. E se fossi sicuro che le mie dimissioni accelerassero le procedure per gli interventi lo farei anche subito". Il sindaco di Genova, Marco Doria, lo ha detto dopo le pesanti critiche ricevute in seguito all'alluvione che ha colpito la città.

13:08 Brigata Taurinense manda 95 uomini in Liguria

Sono giunti a Genova, per soccorrere la città travolta dal fango, due plotoni del primo reggimento artiglieria di Fossano e un plotone del 32 genio di Torino. Lo rende noto la Brigata Taurinense. In totale si tratta di 95 uomini e 33 mezzi. Le unità della Brigata di stanza in Piemonte stanno intervenendo soprattutto con mezzi speciali: 3 camion ribaltabili, 6 macchine movimento terra e mezzi natanti. "Uomini e mezzi - precisa la Brigata - saranno impiegati sia nel capoluogo che in provincia, sotto il comando del secondo reggimento genio di Piacenza, prima unità schierata dall'Esercito a Genova già da due giorni".

12:58 Il Papa prega per Genova

12:48 Protezione civile: criticità idrologica

Permane l'Allerta 2 su tutto il territorio del Centro e del Levante Ligure e la Protezione civile regionale avvisa che "l'elevato grado di saturazione del territorio, in particolare dal Genovese all'estremo Levante dovuto alle precipitazioni dei giorni scorsi, può causare repentini innalzamenti dei livelli idrici anche a seguito di precipitazioni di intensità inferiore". Le valutazioni idrologiche dunque "confermano la possibilità di criticità idrologica elevata su tutte le categorie comunali delle zone del genovese, del Levante e della Valbormida.