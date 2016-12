Genova, quattro dirigenti del Comune premiati per la sicurezza del territorio

22:55 - Quattro dirigenti del Comune di Genova nel 2014 hanno ottenuto premi nella busta paga tra i 6mila e i 17mila euro in più "visto il loro buon lavoro per la sicurezza idrogeologica della città". Questa premiazione non poteva, con quello che è successo a Genova, passare sotto silenzio. A denunciare il fatto il consigliere comunale, ed ex candidato sindaco, Enrico Musso.

"Il sindaco Marco Doria e la sua giunta hanno ritenuto evidentemente conseguiti i seguenti risultati - spiega Musso -: per il dirigente 1 gli obiettivi erano la mitigazione del rischio per gli edifici ubicati nelle aree di maggior rischio idrogeologico, sviluppo e promozione della conoscenza delle attività di Protezione civile. La retribuzione di risultato è stata di 7.171,74 (lordo annuo 93.886,75). Il dirigente 2 aveva come obiettivi il monitoraggio del territorio e gli appalti idrodrenaggio urbano. La retribuzione di risultato è stata 6.131,27 (lordo annuo 79.811,17)".



La lista prosegue: "Il dirigente 3 aveva per obiettivi lo scolmatore dei torrenti Bisagno e Chiaravagna, e gli interventi di adeguamenti idraulici per una retribuzione di risultato 9.405,44 (lordo annuo 109.558,76) mentre il dirigente 4 aveva come obiettivo, tra gli altri, la messa in sicurezza del territorio e la retribuzione di risultato è stata di 17.614,53 euro per un lordo annuo di 123.653,19".



Dirigente premiato: abbiamo mitigato rischio - "Non si poteva fermare l'acqua con le mani", ma i dirigenti che hanno conseguito premi di risultato per il loro operato hanno comunque "mitigato il rischio" e aumentato il livello di sicurezza nelle zone più vulnerabili della città: così si difende una dei quattro dirigenti del Comune di Genova premiati, Monica Bocchiardo, dalla denuncia del consigliere comunale Enrico Musso.