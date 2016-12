Genova, professore di 60 anni abusa di una studentessa: arrestato

La ragazza ha confermato le rivelazioni fatte ai genitori agli investigatori che l'hanno ascoltata con audizione protetta alla presenza di una psicologa. Dopo quanto emerso nelle prime indagini, la studentessa è stata iscritta in un altro istituto scolastico.



La ragazzina viveva una condizione di sudditanza psicologica nei confronti del docente che ha abusato di lei, ma non ha problemi né fisici né psichici, diversamente da quanto era stato detto in un primo momento. A precisarlo è stata la polizia.



Insegnante: "Sono innocente" - Poche parole per dirsi innocente, poi si è chiuso nel silenzio più assoluto: così il 60enne ha reagito alle accuse mossegli dalla ex alunna. "Sono innocente, sono stupito dall'accusa che mi viene mossa e non ricordo l'episodio", avrebbe infatti detto al suo legale, l'avvocato Maurizio Barabino. Gli investigatori della Squadra mobile, durante la perquisizione svolta nell'appartamento dell'uomo hanno sequestrato il computer e lo smartphone. Al momento dell'arresto nella casa c'era la compagna dell'indagato, anche lei insegnante.