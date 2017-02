Genova, perquisizione Gdf: 16enne giù dal balcone davanti alla madre e muore

Si è gettato dal balcone di casa davanti alla madre a Lavagna, nel Genovese, mentre nell'abitazione era in corso una perquisizione della guardia di finanza. Vittima un 16enne che aveva ammesso ai militari di possedere 10 grammi di hashish dopo essere stato fermato per un banale controllo di routine all'uscita del suo liceo. Subito soccorso, il ragazzo è morto mentre stava per essere trasferito in elicottero al pronto soccorso.