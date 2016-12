Genova Pegli, un uomo interviene per difendere il figlio durante una lite: aggressore spara e li uccide

Un 51enne, Adriano Lamberti , e il figlio di 27 anni, Walter , sono stati uccisi durante una lite finita in sparatoria a Genova. L'aggressore, che è stato fermato , era fuggito subito dopo aver aperto il fuoco davanti a un locale del lungomare, nel quartiere di Pegli. La polizia lo ha catturato in un appartamento, poco lontano dal luogo della sparatoria. L'uomo ha confessato il duplice omicidio .

La vittima di 51 anni, genovese di origine sinti, era intervenuta per difendere il figlio quando il killer ha sparato: il padre che si è messo sulla linea di fuoco è morto sul colpo, il 27enne è deceduto poco tempo dopo in ospedale a causa delle ferite all'addome.



Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, la discussione è stata causata da alcuni commenti su una ragazza.

Gli agenti hanno trovato l'assassino nascosto nella casa del figlio a Voltri: è accusato di duplice omicidio aggravato. Il killer infatti dopo l'alterco ha aspettato le sue vittime fuori dal locale con l'intenzione di chiudere la questione.



L'omicida aveva già ucciso nel 1980 - Salvatore Maio, l'uomo originario di Rizziconi (Reggio Calabria) che sul lungomare di Genova ha ucciso Adriano e Walter Lamberti, 51 e 27 anni, padre e figlio, ha già trascorso 11 anni in carcere perché il 21 luglio del 1980 assassinò, nel corso di una lite, un marittimo di 19 anni, Giuseppe Zangari, e ferì Natale Zangari, di 37, zio della vittima. Dopo avere ucciso Giuseppe Zangari e ferito lo zio, Maio si rese irreperibile, ma si costituì il giorno dopo nel Commissariato di Gioia Tauro della Polizia di Stato. Per quell'episodio Salvatore Maio fu condannato a 19 anni di reclusione, ma ne scontò, appunto, soltanto 11.