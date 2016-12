Genova, nuovo sversamento di idrocarburi nel torrente Polcevera; Toti: "Inquinamento modesto"

Sul posto hanno operato per diverse ore i vigili del fuoco con i nuclei NBCR e delle ruspe. Palazzo Chigi ha seguito da vicino la situazione del Polcevera. Anche il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti è stato costantemente aggiornato sul nuovo sversamento.



L'assessore alla Protezione Civile del Comune di Genova, Gianni Crivello, ha subito sottolineato che si è trattato di un allarme molto meno grave di quello provocato dallo sversamento dell'oleodotto della raffineria Iplom. Finora non risultano persone intossicate. Moltissime le telefonate giunte ai centralini dei pompieri da parte di cittadini spaventati per il forte odore di benzina avvertito nell'aria. Nella zona ci sono i depositi di idrocarburi della raffineria Sigemi e dell'azienda Sdp: ma per ora le due attività produttive non sembrano avere collegamenti con lo sversamento di idrocarburi.



Toti: "Emergenza finita" - "Si è trattato di un inquinamento modesto, che è stato contenuto e che non ha raggiunto il mare. Restano da capire le cause dello sversamento e da dove sia avvenuto", ha spiegato il governatore della Liguria, Giovanni Toti durante un sopralluogo sul torrente. "Non si avverte l'odore acre del prodotto", ha aggiunto Toti per sottolineare che lo sversamento non è stato di quantità importante. L'ammiraglio Giovanni Pettorino, comandante della Capitaneria di porto di Genova, ha spiegato: "Siamo a otto chilometri dalla foce del torrente, ci sono già barriere montate, l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo. La quantità di idrocarburi sversata è modesta", ha ribadito.