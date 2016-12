Genova, nascono i mercatini del fango

Gli abitanti di Genova, e in questo caso i commercianti, colpiti dall'alluvione cercano di arrangiarsi come possono trovando le soluzioni migliori per portare avanti la propria attività. Con i negozi invasi dal fango i proprietari hanno deciso di improvvisare bancarelle per vendere la merce che si è salvata o quella leggermente danneggiata a prezzi stracciati. Un'idea che dimostra come sia possibile reagire davanti a delle disgrazie simili.