Genova, l'acqua invade il centro

Il rio Torre è uscito dagli argini e si segnalano i primi allagamenti in piazzale Adriatico, in una zona centrale di Genova. Intanto il torrente Bisagno è arrivato al livello rosso di massima attenzione. La Protezione civile comunale ha disposto la chiusura di ponti, accessi e delle strade vicine al corso d'acqua. I vigili urbani stanno percorrendo il quartiere della Foce per far chiudere negozi e allontanare le persone. Le sirene avvertono la popolazione.