Genova, incendio sulle alture di Nervi: famiglie sfollate

Un incendio che da ore divampa sui monti Moro e Fasce ha costretto i vigili del fuoco a far allontanare dalle loro abitazioni alcune famiglie, sopra il quartiere genovese di Nervi. In tutto sono 13 le persone sfollate che hanno trovato accoglienza da parenti e amici. Altre abitazioni nella stessa zona sono minacciate dalle fiamme. Poco distante, in località Apparizione, un altro fronte dell'incendio minaccia alcune abitazioni e un ristorante.